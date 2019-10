Infos über ein Schuljahr im Ausland

Ein Schuljahr im Ausland bietet viele Chancen: eine neue Sprache lernen, ein neues Land entdecken, interkulturelle Kompetenz erwerben - eine Schlüsselqualifikation in der globalisierten Welt. Doch wer ein Auslandsjahr plant, dem stellen sich viele Fragen. Diese beantwortet die VHS-Informationsveranstaltung in Kooperation mit der gemeinnützigen Austauschorganisation AFS Interkulturelle Begegnungen e. V. am Mittwoch, 9. Oktober, um 19 Uhr im kleinen Saal des Alten E-Werks. Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Auslandsschuljahr? Was kostet ein Auslandsaufenthalt und welche Leistungen bietet eine Austauschorganisation? Welche Möglichkeiten der finanziellen Förderung gibt es? Eingeladen sind Schüler, Eltern und Lehrer. Vortrag und Informationsmaterial sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red