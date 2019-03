Infos über die fünfte Generation Mobilfunk

Die "Initiative Mensch und Mobilfunk - Aufklärung und Fürsorge" lädt zu einem Vortrag und Informationsveranstaltung zum Thema "5G - die fünfte Generation Mobilfunk" am morgigen Donnerstag um 19 Uhr in die Gaststätte "Fränkischer Hof", Hauptstraße 23 in Mainleus ein. Referent ist Jörn Gutbier vom Verbraucherschutzverein "diagnose-funk" aus Stuttgart. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. red