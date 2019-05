Infos über Ausbau der Kreisstraße

Für den Ausbau der Kreisstraße KC 22 im Ortsbereich Burkersdorf wurde zwischenzeitlich eine Planung erstellt. Der Ausbau soll im Jahr 2020 erfolgen. Der Markt Küps möchte im Rahmen einer Bürgerversammlung das Projekt des Landkreises Kronach vorstellen. Bei dieser Versammlung wird auch das planende Ingenieurbüro IVS GmbH aus Kronach anwesend sein. Zudem werden weitere detaillierte Informationen zum Ausbau der Straße "Am Bach" gegeben.

Die Marktgemeinde lädt deshalb alle Bewohner von Burkersdorf, insbesondere alle betroffenen Anwohner und Interessierte, am heutigen Montag, 27. Mai, um 19.30 Uhr in die Räumlichkeiten der Tecnet Obermain in der Burgkunstadter Straße 2 ein. br