Infos rund um Trennung und Scheidung

Zum Angebot der sozialen Beratung der Caritas gehört auch der Vortrag "Informationen zu Trennung und Unterhalt" am Donnerstag, 12. Juli, in Herzogenaurach . Bei dieser Veranstaltung informiert Rechtsanwältin Monika Titz zu Trennung und Scheidung sowie zu Unterhalt und Umgangsrecht. Zudem steht sie im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in St. Otto in der Theodor-Heuss-Straße 14. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist im Sekretariat der Caritas (Telefon 09131/88560) erforderlich. red