Infos rund um die Tagespflege

Die Senioren-Tagespflege "Zum Unteren Wirt" in Hegnabrunn lädt am Samstag, 31. August, von 13.30 bis 16.30 Uhr zu einem "Tag der offenen Tür" ein. Die Besucher erfahren Interessantes aus der Tagespflege und können sich in die Lage ihrer Angehörigen einfühlen. Neben einem Demenzspiel, einem Glücksrad und einem Flohmarkt wird auch musikalische Unterhaltung angeboten.

Das Team der Senioren-Tagespflege erteilt auch Informationen über den Tagesablauf und zum Konzept der Einrichtung, über die Finanzierung und Möglichkeiten der Beförderung. Rei.