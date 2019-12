Infos rund um den Wald

Die Waldbesitzervereinigung Kreuzberg veranstaltet am Samstag, 28. Dezember, ab 12.30 Uhr einen Infotag auf dem Roppelts-Keller in Stiebarlimbach. Der Fokus wird dabei auf dem Thema Sicherheit liegen. An verschiedenen Infoständen wird umfassend Auskunft über alle Belange des Waldes gegeben. Fachvorträge zu den sogenannten neuen Baumarten sowie über "Vor- und Nachteile von Pflanzung und Naturverjüngung in der Halle" bieten Entscheidungshilfen für die Begründung der Zukunftswälder. red