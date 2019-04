Infos in Sachen Datenschutz

Die Kommunale Allianz Burgwindheim-Ebrach veranstaltet zusammen mit der Hanns-Seidel-Stiftung einen Vortrag zur Datenschutz-Grundverordnung für Vereine. Dieser findet statt am Montag, 29. April, von 18.30 bis 21.30 Uhr im Haus des Gastes/Rathaus Burgwindheim, Hauptstraße 26. Referent ist der Informationswissenschaftler Roland Kaiser. Eine Anmeldung zu dem Vortrag ist erforderlich per E-Mail an ref0307@hss.de oder Telefon: 089/1258299. red