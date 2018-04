Infos im Kolpinghaus

Die Stadt Forchheim lädt die Bürger zum Gespräch ein: Anlässlich der Bewerbung der Stadt Forchheim für eine Landesgartenschau, deren Fortgang kürzlich im Planungs- und Umweltausschuss von den Stadträten einstimmig beschlossen wurde, startet die Stadtverwaltung nun die Beteiligung der Bürger am Freitag, 27. April, im Kolpinghaus, Kolpingsplatz 1, in Forchheim mit einer ersten Informationsveranstaltung. Beginn ist um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr).

Die Stadt Forchheim befindet sich in der letzten Phase der Bewerbung für eine der Landesgartenschauen ab 2026. Eine Landesgartenschau ist nicht nur "Blumenzwiebeln pflanzen", sondern ein vielschichtiges und zukunftsorientiertes Projekt, das von Bürgerbeteiligung belebt und mitgetragen wird. Diese erste größere, von Christopher Fleith von Radio Bamberg moderierte Bürgerinformation soll nun über den Bewerbungs- und Planungsstand informieren. In diesem Rahmen können alle Interessierten Fragen stellen und Ideen und Anregungen, aber auch Bedenken äußern.

Im Nachgang dazu bietet die Stadtverwaltung die Möglichkeit an, Gedanken in schriftlicher Form zu hinterlassen oder per E-Mail an planung@forchheim.de, Stichwort: LGS Bürgerinfo, zu senden.

Die zweite Möglichkeit, sich zu informieren, bietet der "Tag der offenen Tür" zum Jubiläum "100 Jahre Stadtgärtnerei Forchheim 1918 bis 2018" am Sonntag, 29. April, von 10 bis 18 Uhr in der Stadtgärtnerei an der Dechant-Reuder-Straße 4. red