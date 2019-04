Infos für Vermieter zum Thema Datenschutz

Der Kur- und Tourismus-Service lädt am Dienstag, 9. April, um 19 Uhr zum Informationsabend Tourismus in den Mehrzweckraum der Adam-Riese-Halle ein. Folgende Themen stehen auf dem Programm: Datenschutzgrundverordnung - was Gastgeber beachten sollten; Gästestatistik, Marketingaktivitäten, Veranstaltungen und Beteiligungsmöglichkeiten für Gastgeber; DTV Klassifizierung - neuer Kriterienkatalog; aktuelle Projekte und Aktivitäten des Gebietsausschusses Obermain- Jura; Neues aus der Obermain- Therme sowie Informationen der Freizeit GmbH. red