Infos für Touristiker

Positive Tourismuszahlen im Frankenwald, Rückblick auf das abgelaufene Jahr und Vorausschau auf Neues sowie Informationen über Herausforderungen des Frankenwald-Tourismus sind Themen bei der Hauptversammlung des Verbands am Donnerstag, 25. Juli, ab 9 Uhr in der Steinachtalhalle in Stadtsteinach. Zu Gast ist unter anderem Angelika Schäffer, die neue Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Franken. Sie wird in einem Vortrag über die Zukunft des Tourismus in Franken sprechen. Der Eintritt ist frei. red