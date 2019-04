Infos für Pferdehalter

Tierwohl ist in aller Munde - auch bei den Reitern. Immer mehr vollziehen den "Boxit", sie holen ihre Pferde raus aus der Box und geben sie in einen Aktivstall mit Bewegungsfreiheit rund um die Uhr. Wie das Konzept mit computergesteuerten Futterautomaten funktioniert, erklärt die Agrar-Ingenieurin Andrea Janke morgen am Ochsenhof in Wüstenbuchau. Dort entsteht ein Aktivstall für eine Stuten- und Wallachherde mit 22 Pferden. Interessierte Pferdehalter sind zu der kostenlosen Infoveranstaltung ab 14 Uhr eingeladen. Weitere Informationen unter www.ochsenhof.de. red