Infos für Landwirte

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Bezirk Oberfranken lädt zu weiteren Veranstaltungen ein. Um das Thema "Unser Gesicht als Spiegel unserer Gesundheit - wie kann ich mit Schüßlersalzen meine Gesundheit unterstützen?" geht es am Mittwoch, 8. Januar, um 18 Uhr im Gasthaus Galster in Kemmathen bei Hiltpoltstein. Referentin ist Brigitte Meinl, Mineralstoffberaterin.

"Anrufe falscher Polizeibeamter. Vorsicht, falscher Enkel - Enkeltrickbetrug!" lautet das Thema am Donnerstag, 9. Januar, um 14 Uhr in Langensendelbach im Gasthaus "Alter Peter" in der Honingser Straße 9. Zu Gast ist Kriminalhauptkommissar Helmut Eßel.

Am Mittwoch, 15. Januar, geht es um das Thema "Erben und Vererben ohne Ärger - Testament und Vorsorgevollmacht - Besteuerung des Erbes" um 19.30 Uhr im Gasthaus Pinsel in Schirnaidel. Es sprechen Johannes von Grafenstein und Joachim Grau. Von Grafenstein ist Steuerberater beim BBV-Beratungsdienst, Grau arbeitet als BBV-Fachberater. Die Teilnahme an den Veranstaltungen des Bauernverbandes ist kostenlos, es ist keine Anmeldung nötig. red