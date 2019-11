Infos für Landwirte

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten stellt am Montag, 18. November, um 13.30 Uhr eine Zwischenfrucht-Demoanlage vor. Zudem wird Jörg Schindler vom Wasserwirtschaftsamt Hof auf die verpflichtenden Gewässerrandstreifen eingehen. Treffpunkt ist am Feld von Alexander Wölfel am Eulenhof, das über die Abfahrt Mangersreuth der B 85 erreichbar ist, einfach der Beschilderung folgen. Weitere Infos unter Telefon 09221/5007322. red