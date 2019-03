Infos für Landwirte

Über den Mehrfachantrag können Landwirte verschiedene staatliche Förderungen, Ausgleichszulagen oder Weideprämien beantragen. Ab 18. März kann der Mehrfachantrag für 2019 beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kulmbach eingereicht werden. Was ist dabei zu beachten? Was gibt es Neues? Diese und mehr Fragen beantworten Experten bei der Info-Veranstaltung am Dienstag, 12. März, um 20 Uhr im Gasthof Geuther. red