Infos für Landwirte

Für Landwirte beginnen jetzt wieder die Gebietsversammlungen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt im Landkreis Bad Kissingen. Das Thema lautet "Aktuelles aus Pflanzenbau und Förderung". Dabei werden wieder vom Erzeugerring aus dem Bereich Pflanzenbau neben einem produktionstechnischen Thema auch Empfehlungen zum Pflanzenschutz im Frühjahr gegeben. Der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der EU und den Neuerungen bei der Düngeverordnung wird jeweils ein eigener Teil gewidmet. Die Erfahrungen aus dem Bereich der Förderung im Jahr 2018 und Hinweise zum Mehrfachantrag 2019 runden die Veranstaltung ab.

Die Regionalversammlungen im Landkreis finden statt am am Donnerstag, 21. Februar, im Gemeindehaus Breitenbach, am Dienstag, 26. Februar, im Gasthaus Herbig in Rannungen und am Donnerstag, 28. Februar, im Gasthaus Brust in Obererthal; Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. red