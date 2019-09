Infos für Ingenieure

Neue Materialien und Verarbeitungstechnologien sowie die Digitalisierung stellen Ingenieure vor Herausforderungen. Diesen widmet sich der 21. "3D-Konstrukteurstag" am Mittwoch, 18. September, in Bayreuth. Themenschwerpunkte sind unter anderem die computergestützte Konstruktion und Berechnung, der Datenaustausch sowie der netzgestützte Wissenstransfer. Interessierte können sich kompakt und kostenlos in verschiedenen Anwendervorträge und einer umfangreiche Firmenausstellung über die neuesten Trends und Entwicklungen informieren. Angeboten wird diese bundesweit einzigartige, weil neutrale Plattform für kreative Ingenieure aus Industrie und Forschung von Professor Frank Rieg von der Universität Bayreuth. Anmeldung und Programm unter www.konstrukteurstag.de. red