Infos für Ferkelzüchter

Der Fleischerzeugerring Oberfranken lädt zu einer Fachtagung zum Thema Ferkelerzeugung ein. Beginn ist am morgigen Mittwoch um 9.30 Uhr in der "Frankenfarm" in Himmelkron. Neben dem Ringbericht sollen das Dienstleistungsangebot des Landesverbands Bayern, ein Sachstand in Sachen Kastration der Eberferkel und die Ergebnisse zum Thema Kupierverzicht in Thüringen im Fokus stehen. red