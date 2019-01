Infos für angehende Kinderpfleger

Das Seminar für Fort- und Weiterbildung am Bildungszentrum Vierzehnheiligen der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste (GGSD) veranstaltet am Mittwoch, 30. Januar, um 15.30 Uhr einen Infonachmittag zum Vorbereitungskurs auf die Externenprüfung zum/zur Kinderpfleger/in. Der Kurs bietet die Möglichkeit des beruflichen Quereinstiegs in die Kinderbetreuung und wendet sich an Personen, die bereits praktische Erfahrungen in der Erziehung von Kinder besitzen und sich für eine Weiterbildung im pädagogischen Bereich interessieren. red