Infos der katholischen Pfarrgemeinde

Mit Gottesdiensten unter Ausschluss der Öffentlichkeit begeht die katholische Pfarrgemeinde die Kartage und das Osterfest. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die "Heiligen Tage" im kleinen Kreis mit Priester, Lektoren, Organist und Mesnerin gefeiert. "Die Gläubigen dürfen aber sicher sein, dass sie alle in das heilige Geschehen mit hineingenommen werden. In unseren Herzen und in unseren Gebeten sind wir alle geistig bei den österlichen Feiern vereint", betont Pater Kosma Rejmer. Die Feier der "Heiligen Messe vom letzten Abendmahl" am heutigen Gründonnerstag in der Pfarrkirche Mariä Geburt beginnt um 19 Uhr, die Karfreitagsliturgie um 15 Uhr. Die Osterliturgie wird am Karsamstag um 21 Uhr in der Kuratienkirche Allerheiligen in Maineck und am Ostersonntag um 5 Uhr früh in der Altenkunstadter Pfarrkirche gefeiert. Am Ostermontag findet um 10 Uhr in der St.-Georgs-Kirche in Pfaffendorf eine Messfeier statt. Die Altenkunstadter Kirche ist täglich von 9 bis 20 Uhr für ein stilles Gebet geöffnet. Lediglich bei den liturgischen Feiern im kleinen Kreis bleibt das Gotteshaus geschlossen. Das Entzünden von Osterlichtern an der Osterkerze soll wegen der Ansteckungsgefahr unterbleiben. Um die Heiligen Tage zu Hause mitfeiern zu können, liegen in der Kirche Vorlagen für Hausgottesdienste sowie Materialien für Kinder und Familien zum Mitnehmen bereit. Gottesdienstvorlagen werden auch auf der Homepage der Pfarrei www.pfarrei-altenkunstadt.de bereitgestellt und können zum persönlichen Gebet ausgedruckt werden. Momentan sind fast alle Gläubigen vom Empfang der heiligen Kommunion ausgeschlossen. Wer dennoch das Sakrament empfangen möchte, kann telefonisch einen Termin vereinbaren. Pater Kosma Rejmer ist unter Telefonnummer 09572/3863670 zu erreichen, Pater Rufus Witt unter 09572/3863671 und Pater Josef Gibus unter 09572/3863672. bkl