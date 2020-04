Infos der katholischen Pfarrei Weismain

Wegen der Corona-Pandemie kann die Heilige Woche nicht in gewohnter Weise gefeiert werden - dennoch hier einige Informationen.

Palmsonntag

In den Pfarrkirchen wird der Palmsonntag gefeiert, allerdings zum Schutz der Gläubigen nur im kleinen Kreis.

Gründonnerstag

Die Messe vom letzten Abendmahl wird im kleinen Kreis stellvertretend für alle Gemeindemitglieder gefeiert.

Karfreitag

Die Karfreitagsliturgie wird ebenso im kleinen Kreis gefeiert. In den Pfarrkirchen wird ein Kreuz aufgerichtet sein, in Erinnerung an das Leiden und Sterben des Herrn Jesus Christus. Zum persönlichen Gebet sind die Pfarrkirchen geöffnet.

Auferstehungsfeier/Ostern

Die Osternachtfeier findet selbstverständlich statt, aber wiederum zur Sicherheit im kleinen Kreis. In diesem Gottesdienst werden die Osterkerzen der Pfarrkirchen/Kirchen gesegnet. Selbstverständlich sind die Pfarrkirchen zum persönlichen Gebet tagsüber offen. Wer das Bußsakrament empfangen oder mit einem Seelsorger sprechen möchte, meldet sich zu einer Terminvereinbarung unter Telefonnummer 09575/245. red