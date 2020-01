Infos bei der Wählergruppe

Für Wahlinformationen stehen Kandidaten der Parteilosen Wählergruppe PWG Bad Brückenau am Donnerstag, 16. Januar, ab 19 Uhr im Gasthaus "Die Klappe" und am Donnerstag 23. Januar, ab 19 Uhr im Gasthaus "Am Siebener Park" in der TV-Halle zur Verfügung.

Interessierte können dort die Kandidaten für die Stadtrats- als auch Kreistagswahl persönlich kennenlernen, geplante Schwerpunkt-Themen der nächsten Periode erfragen und auch eigene Wünsche und Anträge vorbringen, so heißt es in einer Pressemitteilung der PWG. sek