Infos aus dem Pfarrbüro Marktgraitz

Wie das katholische Pfarrbüro mitteilt, entfällt am Dienstag, 9. Juli, die Abendmesse in Marktgraitz wegen eines Requiems. Außerdem informiert das Pfarrbüro, dass für die Halbtagesfahrt mit 60-plus am Mittwoch, 24. Juli, nach Erfurt noch Plätze frei sind. Abfahrt ist um 11 Uhr. In Erfurt ist Zeit zum Bummeln und Kaffeetrinken. Um 16 ist eine Domführung vorgesehen. Zum Ausklang ist eine Abendeinkehr auf der Heimfahrt geplant. Anmeldung und Infos im Pfarrbüro Marktgraitz oder am Aushang in der Kirche. red