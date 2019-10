Infos an der Feuertonne

Die SPD Stadtsteinach lädt alle Interessierten am Samstag, 12. Oktober, um 13 Uhr zur nächsten "Bürgerinfo an der Feuertonne" ein. Treffpunkt ist im Stadtpark bei der Boccia-Bahn. Im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept s ist neben dem neuen Mühlenpark auch ein Mehrgenerationenpark geplant. Spielgeräte für Jung und Alt, Erholungszonen, Wasser- und Sportflächen, ein attraktiver Spielplatz für die Jüngsten und eine dezente Beleuchtung des Areals sind zentrale Vorgaben. Ob dort auch noch eine Kneipp-Anlage oder weitere Attraktionen entstehen sollen, wird an der SPD-Feuertonne diskutiert. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, auch, um ihre Ideen und Vorschläge einzubringen. Diskussionen, Wünsche und Anregungen - auch zu weiteren interessanten Themen - sind ausdrücklich erwünscht. red