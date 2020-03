Informativer Wanderbegleiter

Stille hören, Weite atmen und Wald verstehen - das sind die zentralen Themen des Frankenwaldsteig. Der 242 Kilometer lange Fern-Rundwanderweg führt einmal quer durch die Region und lässt alle Wanderfreunde auf ihre Kosten kommen. Damit diese beim Gang durch die Natur nicht den Überblick verlieren, gibt es ab sofort den sogenannten Tourbegleiter. Auf 92 Seiten erläutert das handliche Heft mit ausführlichen Wegbeschreibungen, Bildern und Grafiken die 13 Etappen des Frankenwaldsteig. Empfehlungen für Sehenswürdigkeiten und Übernachtungsmöglichkeiten, sowie historische Informationen über die Wanderwege sind ebenfalls enthalten.

Die Partner für das Wandern im Frankenwald - der Frankenwaldverein, der Frankenwald Tourismus und der Naturpark Frankenwald - haben den Wanderführer gemeinsam konzipiert und herausgegeben. Die Kosten von 17 000 Euro für die Herstellung von 10 000 Exemplaren teilen sich die drei Organisationen mit dem Bayerischen Umweltministerium.

Freude bei den Landräten

Bei der Vorstellung des Tourbegleiters im Landratsamt sprach Landrat Klaus Löffler einen großen Dank an alle aus, die bei der Entstehung des Wanderführers mitgewirkt haben. "Der Frankenwaldsteig erfreut sich sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen großer Beliebtheit. Der Wunsch nach einem Tourbegleiter wurde immer wieder geäußert", weiß Löffler. Kulmbachs Landrat Klaus-Peter Söllner wies darauf hin, dass die Übernachtungszahlen im Bereich des Naturparks zuletzt gestiegen seien. Die Zielrichtung der Landkreise im Tourismus sei seiner Meinung nach genau die Richtige. "Die Entscheidung für sanften Tourismus und eine Rückbesinnung auf die Schönheit der Natur", merkt Söllner an. Für die Vorstellung war inmitten des Sitzungssaals eine riesige Übersichtskarte des Frankenwaldsteigs ausgebreitet. "An der Art und Weise wie das hier präsentiert wird, sieht man schon, dass es gut ist", freut sich der Hofer Landrat Oliver Bär. Der Tourbegleiter werde dazu beitragen, bei den Menschen noch mehr Begeisterung für den Frankenwald zu wecken.

Dieter Frank, Geschäftsführer des Frankenwaldvereins, lobt die gute Zusammenarbeit der beteiligten Organisationen. "Wir können stolz sein, dass wir die drei Partner im Frankenwald sind." Das Interesse aller sei es, die Region bekannter zu machen und mehr Menschen in den Frankenwald zu locken. Seit September 2015 ist der Frankenwald als erste Region Bayerns mit dem Siegel "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" zertifiziert. Diesen Anspruch gelte es weiterhin zu halten, betont Frank. Auch der Geschäftsführer des Frankenwald Tourismus, Markus Franz, ist stolz auf den Tourbegleiter: "Wir freuen uns, dass wir diesen neuen Appetitmacher haben." Bisher habe es nur eine Übersichtskarte mit kurzen Beschreibungen zu den Etappen gegeben. Mit dem ausführlichen Tourbegleiter bleiben nun keine Wünsche mehr offen. Für jede Station gibt es einen QR-Code, der zur entsprechenden Internetseite des Frankenwald Tourismus führt. Auch dort finden Wanderer Wegbeschreibungen, Karten und vieles mehr.

Blick in die Zukunft

Peter Hagemann aus dem Forstbetrieb Rothenkirchen ergreift mit einem Blick auf die kommenden Jahre das Wort. "Jetzt müssen wir die Weichen für die Zukunft stellen. Kein anderes Gebiet ist vom Klimawandel so sehr betroffen wie der Frankenwald", mahnt der Forstbetriebsleiter. Diese Aufgabe gelte es zu bewältigen, damit sich nicht nur heute sondern auch in den nächsten Jahren Wanderfreunde und Naturliebhaber an den Wanderwegen des Frankenwald erfreuen können.