Informativer Abend über den Klimawandel

Klimawandel war auf der Erde schon immer allgegenwärtig. Doch die Veränderungen geschehen meist langsam, wobei die Natur eher Zeit hat, sich regional anzupassen. "Wir im Wandel" lautet das Thema eines gemütlichen und informativen Abends am Dienstag, 16. Juli, in der Landvolkshochschule Feuerstein (KLVHS), draußen in der Natur mit Klimaexperten Christian König. Gemeinsam gilt es, die Zeit auf dem Feuerstein zu genießen, inklusive Weißwein und Häppchen. Anmeldung erbeten bis Mittwoch, 10. Juli. Nähere Informationen unter bei der KLVHS Feuerstein in Ebermannstadt, Telefon 09194/73630, E-Mail zentrale@klvhs-feuerstein.de. red