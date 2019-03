Informativ, überzeugend

Unter fast 3000 Einsendungen aus dem gesamten Bundesgebiet errangen die Schüler eines Deutschkurses der 11. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Ernestinum den 4. Platz und erhielten 500 Euro für die Klassenkasse. Das teilt die Schule mit.

Am Anfang des Schuljahres hatten sich die Schüler zusammen mit ihrem Deutschlehrer Norbert Berger unter den sechs zur Wahl stehenden Themen für das Thema "Verrohung der Sprache - Verrohung der Menschen" entschieden und hierzu - wie verlangt - sechs großformatige Info-Tafeln angefertigt, welche die Jury der Bundeszentrale für politische Bildung sehr beeindruckend, ausgewogen und informativ fanden. Unter anderem beschäftigten sich die Ernestiner im Deutschunterricht mit der zunehmend derber werdenden Ausdrucksweise in der Politik, in der Rap-Musik und in den Social Media, untersuchten die Ursachen und Folgen dieser Entwicklung und befragten hierzu auch Experten wie Gerhard Amend, den ehemaligen Richter am Landgericht, Jörg Seifert, den Jugendschutzbeamten der Coburger Polizei, und per E-Mail Professor Thomas Niehr, einen Sprachwissenschaftler der TU Aachen.

Dass von Populisten historisch belastete Vokabeln wie "Überfremdung" und "Volksverräter" (Unwort des Jahres 2016) provokativ verwendet werden, um die Zustimmung eines Publikums zu bekommen, das eher außerhalb des demokratischen Spektrums verortet werden kann, wurde von den Jugendlichen ebenso angeprangert wie die umstrittenen Songtexte der Rapper Farid Bang und Kollegah.

Auch die Verrohung der Sprache in sozialen Medien, die ihre Hauptursache in der Anonymität der Netzwerke hat, wurde in den Info-Tafeln zur Sprache gebracht. Sprachverrohung kann zur sozialen Ausgrenzung von Mitmenschen führen, Depressionen bei Beleidigten auslösen, das gesellschaftliche Miteinander durch Hass vergiften oder gar den Weg für gewalttätige Handlungen ebnen. Gerhard Amend führte an, dass der § 185 für eine Beleidigung je nach Ermessen des Richters eine Geldstrafe oder bis zu einem Jahr Gefängnis vorsieht, wenn ein Angriff auf die Ehre des Beleidigten vorliegt.

Die Teilnehmer des Deutschkurses empfehlen auf einer Info-Tafel den Eltern und Lehrern, den Kindern als Vorbilder zu dienen und bei Verunglimpfungen sofort einzuschreiten. In den sozialen Netzwerken sollten klare demokratische Regeln aufgestellt werden und die Teilnehmer gezwungen werden, sich eindeutig zu identifizieren, anstatt sich hinter Benutzernamen verstecken zu können. Jeder Einzelne könne schließlich dafür Sorge tragen, Konflikte auf friedliche Art zu lösen oder - wenn es doch zu Beleidigungen kommt - ruhig zu bleiben, mit Humor zu reagieren und das Gegenüber darauf aufmerksam zu machen, dass es durch seine Wortwahl eine Grenze überschritten hat.

Die Schüler kamen mithilfe einer Umfrage unter Gleichaltrigen ferner zu dem Ergebnis, dass viele Ausdrücke wie "Tussi" (abgeleitet vom germanischen, lächerlich und veraltet klingenden Mädchennamen Tusnelda) oder "Vollpfosten" (Übertragung der Unbeweglichkeit des Gegenstandes auf geistig unbewegliche Mitmenschen) zwar von den Erwachsenen, aber nicht von ihnen selbst als verunglimpfend empfunden werden, da diese oft als Spaß gebraucht würden oder dazu dienten, sich der eigenen Clique zugehörig zu fühlen.

Mit dem Preisgeld wird der Deutschkurs Ende März nach Erlangen fahren und dort eine Aufführung von Bertolt Brechts Stück "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" besuchen.

Beim selben Wettbewerb erhielten alle Schüler der Klasse 5a für ihren Fotoroman zum Thema "Petzen oder Hilfe holen" einen Buchpreis. red