Informationsstand zum Welt-Alzheimertag

Am 21. September steht die Diagnose Demenz im globalen Fokus. In diesem Jahr lautet das Motto der Deutschen Alzheimergesellschaft e. V.: " Demenz - dabei und mittendrin". Ziel ist, darauf hinzuweisen, dass Menschen mit Demenz als eigenständige Persönlichkeiten betrachtet werden und solange als möglich selbständig handeln und leben sollen. Freunde und Familienmitglieder im Umfeld der Erkrankten können sich über das Krankheitsbild informieren, um so eigene Hemmungen im Umgang mit Betroffenen abzubauen. Der Weltalzheimertag soll auf die Erkrankung und ihre Folgen für betroffene Menschen und deren Familien aufmerksam machen.

Der Caritasverband Bad Kissingen beteiligt sich seit vielen Jahren mit Veranstaltungen im Landkreis am Weltalzheimertag. Am 21. September gibt es einen Informationsstand von 10 bis 13 Uhr, vor der Herz- Jesu- Kirche in Bad Kissingen sowie in Bad Brückenau von 10 bis 13 Uhr im Rewe Markt, Kissinger Straße, und in Hammelburg, von 13 bis 17 Uhr, Am Sportzentrum. Fragen beantworten die Caritas-Fachstelle für pflegende Angehörige (Tel.: 0971/724 691 13) und Fachkräfte der Caritas- Sozialstationen. red