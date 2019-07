Eine zweiteilige Informationsreihe für werdende Eltern startet am Montag, 1. Juli, im Klinikum am Bruderwald. Professor Burkhard Schauf, Chefarzt der Frauenklinik, informiert "rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett". Danach gibt es eine Führung durch die Kreißsäle. Um die Sicherheit von Mutter und Kind geht es beim zweiten Info-Abend am Montag, 8. Juli. Ab wann sollte ich einen Geburtsvorbereitungskurs besuchen? Was erwartet mein Baby, wenn es in die Kinderklinik kommt, und muss ich mich dann von ihm trennen? Die Info-Abende finden jeweils von 19 bis 20 Uhr im Raum Residenz statt. Der Eintritt ist frei. red