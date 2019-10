Informationsbesuch in der Kläranlage

Der nächste Bürgertisch des Ortsverbandes Bad Brückenau der Senioren-Union findet am Montag, 28. Oktober, statt. Auf dem Programm steht die Besichtigung der Kläranlage in Trübenbrunn. Dort wird der Chef der Abwasserwirtschaft bei den Bad Brückenauer Stadtwerken, Horst Steinhoff, bei einem informativen Rundgang den Teilnehmern die Frage "Wie wird unser Abwasser wieder sauber?" beantworten. Treffpunkt zu der für alle Interessenten offenen Veranstaltung ist um 14.30 Uhr direkt an der Kläranlage. bpr