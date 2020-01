Informationsabend zum Projekt "Hörpfade"

Die Volkshochschule Wonfurt lädt für Freitag, 31. Januar, zu einem Informationsabend zum bayernweiten Projekt "Hörpfade" ein. Der Beginn ist um 19 Uhr in der Bücherei im alten Rathaus von Wonfurt. Willkommen sind alle, die an der Geschichte Wonfurts interessiert sind oder gerne Texte schreiben oder sich eine Rolle als Sprecher oder Filmer vorstellen können. An diesem Abend werden Themen für Hörbeiträge ausgesucht, zum Beispiel historische Gebäude wie die Sankt-Andreas-Kirche oder das Schloss Wonfurt sowie historische oder aktuelle Begebenheiten. In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk erstellen und planen die Anwesenden dazu kleine Hörspiele mit Text und Bild und veröffentlichen diese am Ende auf der "Klingenden Landkarte" im Internet www.klingende-landkarte.de (weitere Informationen und Anmeldung bei Lilo Vogt, Ruf 09521/6191918). red