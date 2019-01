Informationsabend zum Mittlere-Reife-Zug

Am Mittwoch, 6. Februar, findet um 18.30 Uhr in der Herzog-Otto-Mittelschule ein Informationsabend zum Thema "Aufnahme in den M-Zweig" für Schüler und deren Eltern statt. Das Angebot richtet sich auch an die Eltern, deren Kinder weiterführende Schulen wie Gymnasium, Realoder Wirtschaftsschule besuchen und die über einen Schulwechsel nachdenken. Thematisiert werden die Aufnahmebedingungen, Anforderungen und die Möglichkeit einer Aufnahmeprüfung am Ende der Sommerferien. red