Informationsabend über das Fliegen von Drohnen

Die Volkshochschule Sand bietet am Montag, 6. Mai, einen Info-Abend unter dem Motto "Drohnen fliegen mit viel Spaß - aber immer legal!". Der Abend startet um 18.30 Uhr am Festplatz am Altmain mit der Flugvorführung einer Drohne durch den Referenten Thomas Schmidt. Danach wird der Abend in der Schulaula fortgesetzt. Die Teilnehmer erhalten Informationen über die Themen Luftrecht, Meteorologie, Flugbetrieb und Navigation. Anmeldungen nimmt Maria Heinisch, Telefonnummer 09524/302302, entgegen. red