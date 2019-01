Am Montag, 4. Februar, findet um 19 Uhr ein Informationsabend für werdende Eltern im Klinikum am Bruderwald, Raum Symphonie, statt. Professor Burkhard Schauf, Chefarzt der Frauenklinik, informiert "Rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett" - so auch der Titel der Veranstaltung. Dabei wird laut Veranstalterangaben besonderer Wert auf die Beantwortung von Fragen der Teilnehmer gelegt. Im Anschluss gibt es eine Führung durch die Kreißsäle und das Mutter-Kind-Zentrum. Der Eintritt ist frei. red