Informationsabend für Erstkommunion-Eltern

Zu einem Informationsabend lädt die katholische Kirchengemeinde am Montag, 21. Oktober, die Eltern der Kinder ein, die die dritte Grundschulklasse besuchen und 2020 Erstkommunion feiern. Pastoralreferentin Birgit Janson wird dabei den Ablauf des Kommunionkurses vorstellen und Fragen beantworten. Beginn ist um 20 Uhr im Jugendheim "Villa". Es ist unbedingt erforderlich, dass mindestens ein Elternteil der betreffenden Kinder an diesem Abend anwesend ist. Sollte dies nicht möglich sein, wird um eine Benachrichtigung an das katholische Pfarramt, Telefon 09572/1693, oder an Birgit Janson, E-Mail: birgit.janson@erzbistum-bamberg.de, gebeten. bkl