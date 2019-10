Die Pfarreiengemeinschaft Schondra/Oberleichtersbach bietet am Mittwoch, 23. Oktober, einen Informationsabend der Caritas an. Dabei gibt Frau Schottdorf-Friedrich von der Caritas Bad Kissingen einen Einblick in die verschiedenen Dienste und Angebote der Caritas sowie Tipps im Umgang mit Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr im Pfarrheim in Schondra. sek