Informationsabend an der Mittelschule

Am Mittwoch, 30. Januar, um 19 Uhr, findet in der Mittelschule Baunach, Basteistraße 8-10, ein Informationsabend für den Übertritt in weiterführende Schulen nach der 6. Klasse statt. Diese Veranstaltung richtet sich auch an Schüler und deren Eltern, die im M-Zweig den mittleren Bildungsabschluss anstreben. Ausführlich informieren die Lehrkräfte an diesem Abend Eltern und Schüler der 4. bis 9. Klasse der Mittelschule über Aufnahmebedingungen und Angebote des M-Zuges im Mittelschulverbund "Oberes Maintal", bestehend aus den Gemeinden Rattelsdorf, Zapfendorf, Breitengüßbach, Baunach. Die eigentliche Anmeldung findet zwischen 25. Februar bis 1. März, jeweils von 9 bis 13 Uhr an der Mittelschule Baunach statt. red