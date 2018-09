Im Rahmen ihrer "Unternehmer-Akademie" lädt die Volksbank Forchheim eG auch in diesem Jahr zum Unternehmerabend zum Thema "Mit kühlem Kopf und heißem Herzen - Informationen zur Unternehmensnachfolge" ein.

Die Veranstaltung wendet sich sowohl an Firmeninhaber als auch an Nachfolgeinteressierte aus dem Geschäftsgebiet und findet am 13. September, von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Hauptstelle der Volksbank Forchheim (Hauptstraße 39, Forchheim) statt. Neben Stefan Benzing (Corporate Finance bei der DZ Bank AG), mit dem Thema "Ökonomische Attraktivität Ihres Unternehmens" wird u. a. Steffen Münch (Investitionsförderung und Betreuung Fördermittel Bayern bei der DZ Bank AG) alles Wichtige rund um das Thema "Förderungen der KfW und LfA" präsentieren.

Teilnehmer können ihre unternehmerischen Fragen im Anschluss direkt an die Experten stellen und sich neue Impulse einholen. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Anmeldungen sind in jeder Filiale der Volksbank Forchheim oder online unter www.volksbank-forchheim.de/nachfolge möglich. red