Informationen zur Trinkwassernutzung

Im Bereich Rathsberg, Atzelsberg und Adlitz sind die geringen mikrobiologischen Verunreinigungen beseitigt. Die in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt durchgeführte Zugabe von Chlor ist somit beendet. Die derzeit noch täglich durchgeführte Beprobung an ausgewählten Stellen im Netz zeigt keine Auffälligkeiten mehr. Dies teilte der Zweckverband zur Wasserversorgung "Marloffsteiner Gruppe" mit. Einschränkungen bei der Trinkwassernutzung hatte es in den vergangenen zwei Wochen gegeben. red