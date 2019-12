Informationen zur Sternsingeraktion

Am Samstag, 7. Dezember, findet von 10 bis 12 Uhr im Pfarrzentrum St. Josef eine Informationsveranstaltung für die Sternsingeraktion für das Aktionsland Libanon statt. Alle Kinder ab der zweiten Klasse sind zu dieser Sternsingereinführung eingeladen. Für Fragen stehen Andrea Fleischmann, Telefon 09574/80305 oder Jutta Babst, Telefon 09574/7454 zur Verfügung. Besonders für die Sternsingeraktion am 4. Januar in Michelau werden noch Kinder gesucht, so dass die Häuser in Michelau wie in den letzten Jahren auch wieder besucht werden können. sf