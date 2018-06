Informationen zur Spielplatzumgestaltung

sek



Nachdem die Spielplätze in der Marktgemeinde teilweise nicht mehr zeitgemäß sind, sollen diese umgestaltet werden. Die Auftaktveranstaltung "Umgestaltung Spielplatz Großenbrach " findet am Mittwoch, 27. Juni, um 19 Uhr im Haus der Dorfgemeinschaft in Großenbrach statt. Interessierte Bürger sind eingeladen, Vorschläge und Ideen einzubringen.