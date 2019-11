Nickersfelden 07.11.2019

Informationen zur Spielplatzneugestaltung

Nach dem Kinderspielplatz in Großenbrach soll nächstes Jahr der Kinderspielplatz in Nickersfelden in Angriff genommen werden. Daher ist am Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr die Auftakt-Informationsv...