Informationen zur Patientenverfügung

Das Team des Seniorenzentrums Jörg Creutzer lädt am Mittwoch, 27. März, um 18.30 Uhr in das Seniorenzentrum der Diakonie Bamberg-Forchheim in der Mayer-Franken-Straße 40 in Forchheim ein. Im Rahmen ei...