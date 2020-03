Informationen zur Kreistagswahl

Das vorläufige Wahlergebnis zur Kreistagswahl 2020 wird durch Aushang im und am Landratsamt Lichtenfels verkündet. Mit diesem Aushang beginnt die Wochenfrist zu laufen, innerhalb derer die Wahl als angenommen gilt, wenn der Gewählte sie nicht binnen einer Woche nach Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt abgelehnt hat. Das Landratsamt ist am Wahlabend am Sonntag, 15. März, geschlossen. Die Ergebnisse für die Kreistagswahl werden aller Voraussicht nach am Dienstag, 17. März, gegen Mittag vorliegen. Es werden am Wahlabend zunächst die Stimmen für die Bürgermeisterwahlen, anschließend die für die Stadt- bzw. Gemeinderatswahlen und erst dann die für den Kreistag ausgezählt. Das vorläufige Wahlergebnis zur Kreistagswahl wird auch auf der Internetseite www.lkr-lif.de unter "Aktuelles" veröffentlicht. red