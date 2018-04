Informationen zur Kindertagespflege

Kindertagespflege ist als Tätigkeit für Personen interessant, die gerne mit Kindern arbeiten und Verantwortung übernehmen wollen. Dazu gehören Eltern, die ihre eigenen Kinder zu Hause betreuen, aber auch berufliche Wieder- oder Quereinsteiger, die zu Tagespflegepersonen qualifiziert werden. Kindertagespflege ist eine individuelle, familiennahe und flexible Betreuungsform. Sie ermöglicht es Eltern, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren und ist deswegen gefragt. An diesem Informationsabend wird über den Beruf der Tagesmutter bzw. des Tagesvaters, die Voraussetzungen, um diese Tätigkeit ausüben zu können informiert und hierzu Fragen beantwortet. Die Veranstaltung der VHS Bamberg Stadt findet am heutigen Mittwoch, 18. April, von 19 bis 20.30 Uhr in der Graf-Stauffenberg-Schule (Raum 201) statt. Vortrag und Informationsmaterial sind kostenfrei - eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red