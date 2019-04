Informationen zur Ganztagesschule

Die Viktor-von-Scheffel-Schule bietet für alle Fünftklässer drei Schulformen zur Auswahl an: die Halbtagsschule, die offene Ganztagesschule sowie die gebundene Ganztagesschule. Interessierten Eltern und zukünftigen Fünftklässern soll bei einem Informationsabend, der am Montag, 29. April, um 19 Uhr in der Schulmensa stattfindet, die Gelegenheit gegeben werden, die gebundene wie auch offene Ganztagesschule an der Realschule näher kennenzulernen. Die Schulleitung stellt die Unterschiede der drei Schulformen vor und gibt Einblicke in den Stundenplan sowie den Tagesablauf einer ganztägigen Klasse. Auch die Hauptfachlehrkräfte der zukünftigen Ganztagesklasse 5a sowie Anja Fischer, Pädagogin der Ganztagesschule, stehen für Auskünfte zur Verfügung. red