Informationen zum Zeller Schlossberg

Eine Informationstafel soll demnächst am Zeller Schlossberg aufgestellt werden und umfassende Hinweise auf die Burganlage geben, die heute nur noch eine Ruine ist. Die Burg Ebersberg, auch Castrum Ebersperc genannt, war einst ein stattliches Bauwerk am nördlichen Rand des Steigerwalds. Die Tafel erinnert an die Geschichte der Burg, die im Jahr 1115 von Bischof Otto I. von Bamberg erbaut oder zumindest erworben wurde, sowie an die Entwicklung des Waldes seit der letzten Eiszeit. Die Tafel, die auf Veranlassung von Udo Rhein, Hauptwegewart des Stei-gerwaldclubs, erstellt wurde, wird am Donnerstag, 7. November, um 16 Uhr auf dem Plateau des Zeller Schlossberges in einer kleinen Feierstunde enthüllt. Eine Führung mit Mark Werner vom Historischen Verein Landkreis Haßberge schließt sich an. Unser Bild zeigt die Ortsmitte von Zell mit dem früheren Pfarrhaus, dem Kirchturm und dem Schlossberg, auf dem sich die Ruine befindet (links im Bild). Text: Christiane Reuther/Foto: Alfons Beuerlein (Archiv)