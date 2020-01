Ziegelhütten vor 16 Stunden

M-Zug

Informationen zum Übertritt

In der Aula der Hans-Edelmann-Schule findet am Dienstag, 12. Februar, um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Übertritt in den Mittlere-Reife-Zug statt. Interessierte Eltern und Schüler aus dem g...