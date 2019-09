Hammelburg 24.09.2019

Informationen zum Übertritt

Einen Informationsabend zum Übertritt bietet die Grundschule am Mönchsturm in Hammelburg am Dienstag, 1. Oktober, allen Schülereltern der 4. Klassen an. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Aula der Schule....