Informationen zum Übertritt ans FMG

Einen Informationsabend zum Übertritt in die 5. Klasse gibt es am kommenden Donnerstag, 21. März, am Franz-Miltenberger-Gymnasium in Bad Brückenau. Eltern können sich zusammen mit ihrem Kind ab 18 Uhr im Erweiterungsbau (Mensa) im Schulzentrum informieren. Dabei haben die Kinder die Gelegenheit, von jetzigen Fünftklässlern Wissenswertes über die Schule zu erfahren und mit den Tutoren das Schulhaus kennenzulernen. Im Chemie- und Physiksaal warten spannende Experimente auf die Kinder. Es besteht auch die Möglichkeit, einige Unterrichtsräume zu besichtigen und Fragen zum "Alltagsablauf" zu stellen, heißt es in einer Pressemitteilung von der Schule. sek