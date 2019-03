Informationen zum Thema Trennung

Im Haus der Caritas in Höchstadt im Steinweg 2 bietet der Caritasverband für die Stadt Erlangen und den Landkreis Erlangen-Höchstadt eine Informationsveranstaltung zum Thema Trennung an. Im Mittelpunkt stehen am Dienstag, 26. März, um 19 Uhr rechtliche Fragen, die sich im Zusammenhang mit einer Trennung stellen: Kindesunterhalt, Ehegattentrennungsunterhalt, Trennung des Hausrats, was passiert mit den Zahlungsverpflichtungen und mehr. Auch für Fragen steht Zeit zur Verfügung. Referentin ist Petra Schuster, Fachanwältin für Familienrecht. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung jedoch erforderlich im Sekretariat der Caritas unter Telefon 09131/88560. red